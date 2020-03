Blijf fit met Femke

Hasselt-Centrum

Hasselt - Kinesiste Femke Oudshoorn uit Hasselt presenteert op YouTube enkele oefeningen voor mensen die in deze coronatijden fit willen blijven.

Femke Oudshoorn van de residentie Wisseveld op het Juniperusplein in Hasselt, is normaal als kinesiste werkzaam in de praktijk in Kermt, samen met Jonas Maes. Omdat ze sinds de coronacrisis als kinesisten niet-urgente klachten niet meer mogen behandelen,. betekent dat ze het overgrote deel van hun patiënten niet meer kunnen helpen.

Dat is de reden dat Femke haar 'Fit met Femke' in het leven heeft geroepen, omdat bewegen nu meer dan ooit zo ontzettend belangrijk is, omdat het een boost geeft aan het immuunsysteem, essentieel is voor ons hart en bloedvaten en niet te vergeten voor onze mentale staat.De World Health Organisation adviseert iedereen, van jong tot oud, om minimaal 150 minuten per week matig intensief te bewegen.

Femke probeert de oefeningen toegankelijk te maken voor iedereen; zittende, staande oefeningen, gemakkelijke en moeilijke oefeningen.

Je kan deze oefeningen gratis volgen via het YouTube-kanaal van Femke Oudshoorn.