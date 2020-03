Heusden-Zolder -

Dinsdagmiddag is op de Graaf de Theuxlaan in Heusden een vrachtwagen van de weg geraakt. De bestuurder was onwel geworden achter het stuur. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kwam ter plaatse om de bomen en de omheining die werden geraakt op te ruimen. De Hamse sleepdienst en depannage Schops takelden de vrachtwagen.