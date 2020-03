Ook tien huisartsen besmet met coronavirus in regio Sint-Truiden

Sint-Truiden / Borgloon / Herk-de-Stad - De regio rond Sint-Truiden is de zwaarst getroffen regio van het land in de coronacrisis. Ook relatief veel huisartsen testen er positief op het virus: minstens tien van hen zijn besmet.

Op de kaart van Sciensano, het federale onderzoekscentrum van Volksgezondheid, is het duidelijk. Op het grondgebied van Sint-Truiden en omstreken staat een grote, donkere bol die aangeeft dat het coronavirus er lelijk huishoudt en er vele tientallen mensen besmet heeft. Ook de huisdokters blijven niet gespaard. “Het is duidelijk dat wij een groot risico lopen. Acht huisartsen uit de zone Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Gingelom hebben het coronavirus opgelopen”, zo reageert dokter Raf De Keersmaecker, voorzitter van de lokale huisartsenkring. Ook in de naburige gemeenten Borgloon en Herk-de-Stad zijn er zeker twee huisartsen positief, dat brengt het totaal op minstens tien.

“Ik heb hier geen echte verklaring voor”, aldus De Keersmaecker. “We hebben wel een aantal huisartsen met een zekere leeftijd in onze rangen, dat kan meespelen. ‘Zorg in de eerste plaats voor uzelf’, zeg ik tegen al mijn collega’s. Ik dring dan ook aan dat ze alle voorzorgsmaatregelen, zoals werken met een masker en handschoenen, maximaal ter harte nemen”, zegt de dokter.

De Keersmaecker benadrukt ook dat patiënten een belangrijke rol spelen en moeten luisteren naar de opgelegde maatregelen. “De grootste verantwoordelijkheid ligt toch bij de patiënten. Eigenlijk zouden de wachtzalen nu bijna leeg moeten zijn. Nogmaals, mensen met coronaverschijnselen of niet-dringende zaken zoals bloeddrukcontroles of een suikermeting: blijf thuis! Voor wie ziek is: kom niet naar de praktijk, contacteer ons via telefoon en e-mail.”

Geen problemen

Volgens dokter De Keersmaecker blijven de artsen in de regio de situatie wel nog meester. “Andere collega’s springen bij waar mogelijk, er is voorlopig geen acuut probleem. Maar ook voor de wachtposten moeten we al extra artsen voorzien, dus ik hoop echt dat er niet nog meer collega’s gaan uitvallen.”

