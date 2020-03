Deze manicure past bij de lente

Momenteel genieten we van de lente vanop het terras of vanuit het raam, maar dat betekent niet dat je ze niet in huis mag halen op je - inmiddels veelvuldig gewassen en ontsmette - handen. Met deze manicure ben je trouwens helemaal klaar voor Pasen in je kot.

Je hebt ze misschien al in huis: de pastelkleurige eitjes met stippen om jezelf klaar te stomen voor een paasfeest in quarantaine. Voor je ze allemaal opeet - tijdens een Netflix-marathon, bijvoorbeeld - kun je ze gebruiken als een inspiratiebron voor een lentelook op je vingertoppen.

De werkwijze is simpel. Lak je nagels in een pastelkleurtje. Voor durvers: ga voor verschillende pastelkleurtjes. Laat de laag drogen en breng er vervolgens met een bruin lakje naar keuze (zwart kan ook) voorzichtig enkele stipjes op aan. Afwerken kan met een matte toplaag. Het resultaat ziet er om - euh - op te eten uit.

Let wel: houd je nagels in deze periode kort en netjes, raak je gezicht niet aan en laat de manicure je niet tegenhouden om nog altijd veelvuldig je handen te wassen. Deze look is zo makkelijk uit te voeren, dat je hem in een mum van tijd weer bekomt als de nagellak sneller dan normaal beginnen af te schilferen door de opgedreven handhygiëne.

