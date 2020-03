Bilzen - Ook in deze moeilijke tijden laten de Bilzerse handels- en horecazaken hun klanten niet in de steek. De website www.visitbilzen.be/kooplokaal bundelt sinds deze week alle lokale ondernemers die online verkoop, take-away of thuisbezorging aanbieden.

Service vanop een veilige afstand, maar nog altijd met evenveel passie.

Handels- of horecazaken die opgenomen willen worden in het overzicht kunnen dat doen via een online webformulier: