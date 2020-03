Olympische Spelen worden met één jaar uitgesteld, naam blijft behouden

Wat al langer in de lucht hing, is nu ook bevestigd. De Japanse premier Abe en IOC-voorzitter Bach hebben een akkoord gesloten om de Olympische Spelen uit te stellen naar 2021.

De Japanse eerste minister Shinzo Abe en IOC-voorzitter Thomas Bach hebben dinsdag een akkoord bereikt om de Olympische Spelen van komende zomer in de Japanse hoofdstad Tokio met een jaar uit te stellen, zo maakte nieuwsagentschap Kyodo bekend.

“Ik heb hem een uitstel van ongeveer een jaar voorgesteld en IOC-voorzitter Bach heeft dat honderd procent aanvaard”, verklaarde Abe.

Het IOC zwicht dus voor de druk die meerdere landen al eerder uitoefenden. Zo vroegen onder meer grootmachten zoals Amerika, Duitsland en Canada al een uitstel.

Ondanks aangekondigde uitstel tot 2021, blijft de naam van de Olympische Spelen wel behouden. Ook volgend jaar zullen we het dus hebben over Tokio 2020, zo maakte Yuriko Koike, de gouverneur van Tokio, dinsdag bekend aan nieuwsagentschap Kyodo.

Volgens de Japanse premier Shinzo Abe zullen de Spelen volgend jaar “het bewijsstuk worden van het overwinnen van het coronavirus”. Eerder op dinsdag bereikte de Japanse eerste minister een akkoord met IOC-voorzitter Thomas Bach omtrent uitstel van maximaal een jaar.

Het is overigens de eerste keer ooit dat de moderne Spelen in vredestijd niet tussen de oorspronkelijke data gehouden worden.

Officiële mededeling IOC:

“Gezien de huidige omstandigheden en op basis van informatie die we gekregen hebben van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, hebben de Japanse eerste minister Shinzo Abe en IOC-voorzitter Thomas Bach beslist dat de Spelen niet in 2020 kunnen plaatsvinden, met een maximaal uitstel tot de zomer van 2021. Op die manier willen we de veiligheid van de atleten en alle betrokkenen garanderen”, klinkt het in de mededeling. Het is de eerste keer dat de Spelen in vredestijd uitgesteld moeten worden.

Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committeehttps://t.co/XNcaa4Gvx8 — Olympics (@Olympics) March 24, 2020

Belgische atleten

Pieter Timmers zei eerder al in deze krant dat als de Spelen naar volgend jaar zouden verplaatst worden, het voor hem gedaan is. “Ik kan en wil me niet nog eens meer dan een jaar opladen. Volgend jaar is het tijd voor een nieuw leven. Ik wil met een andere job beginnen, ik heb een jonge dochter die ik meer wil zien, we gaan verhuizen...” aldus Timmers. Nu de Spelen toch naar 2021 verzet werden, kan Timmers misschien afscheid nemen op het EK zwemmen, dat voorlopig verplaatst werd van mei naar midden augustus. “Ik wil graag een Europese titel pakken want de voorbije vier EK’s greep ik telkens naast een gouden medaille door iets wat ik zelf niet in de hand had.”

Video: tvl

Kirsten Flipkens tweette dat ze het een logische beslissing vindt, hoe moeilijk deze dan ook is. “Gezondheid komt ALTIJD op de eerste plaats” aldus Flipper.

Hoor en lees meer en meer dat de Olympische Spelen zouden worden uitgesteld naar 2021. Niet meer dan een logische beslissing lijkt me. Hoe moeilijk ook voor alle atleten (en specifiek de atleten die al 4j naar dit doel toe hebben gewerkt), gezondheid komt ALTIJD op de 1ste plaats — Kirsten Flipkens (@FlipperKF) March 24, 2020

Eline Berings liet in een tweet weten dat het dramatisch is.