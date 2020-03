Vorst zorgt voor feeërieke beelden na besproeien kiwibessenstruiken

Lummen -

Dinsdagnacht om half twee zijn Gert Reijnders en Inge Zeeuws begonnen met het besproeien van hun kiwibessenplantage. Vanaf -0,5 ° is dat nodig en de temperatuur was gedaald tot -1°. ’s Morgens zorgde dat voor feeërieke taferelen. “Gelukkig hebben we een vijver met 5 miljoen regenwater, want we sproeien liefst 25.000 liter per uur op onze 600 kiwibessenstruiken.”