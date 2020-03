Met dit schema help je je kinderen de dag door

Nu we zo veel mogelijk thuis moeten werken en ook de kinderen niet naar school kunnen, zijn mama en papa niet enkel ouders meer. Ze krijgen thuis ook nog de rol van leerkracht en werknemer tegelijkertijd. Sylvia Mommaerts is docent lerarenopleider en kernexpert bij Education & Development aan de hogeschool UCLL. Met haar dagschema (zie onderaan) en deze tips komt je de dag met je kinderen een pak vlotter door.

Zorg voor een schema

“Een dagschema of structuur is nodig voor jonge kinderen” zegt Mommaerts. Dat kinderen zich vervelen is op zich niet erg, wel belangrijk is nagaan waarom ze zich vervelen. Is er teveel ...