THHI daagt haar leerlingen uit

Tessenderlo - Ook in het Technisch Heilig-Hartinstituut in Tessenderlo zijn alle lessen geschorst vanwege het coronavirus en zijn er maar weinig leerlingen op school. Toch blijven de leerkrachten niet bij de pakken zitten en proberen ze via allerlei kanalen zoveel mogelijk contact te houden met de leerlingen.

Pedagogisch directeur Sophie Adamczewski vertelt: “We vinden het belangrijk dat onze leerkrachten het contact met de leerlingen zoveel mogelijk behouden. Gelukkig bestaan er vandaag heel veel digitale mogelijkheden om dit te doen. Ik ben dan ook heel blij dat onze leerkrachten hiervan gebruik maken. Zo wordt er regelmatig les gegeven via Smartschool live of wordt er via dit digitale platform verschillende opdrachten gegeven aan de leerlingen. We waken hier ook over het aantal opdrachten per klas want we willen natuurlijk dat het haalbaar blijft voor de leerlingen.”

Daarnaast probeert de school ook op een ludieke manier om te gaan met deze periode. Zo dagen ze de leerlingen elke week uit tot de THHI-Challenge. De uitdaging tijdens de eerste week was om een originele “meme” te maken over THHI tijdens de coronacrisis. Staf Joumani uit het 5de jaar Multimedia is de winnaar geworden van de eerste THHI-challenge.

Deze week worden ze uitgedaagd om een Madlipz filmpje te maken. Je kan de inzendingen volgen via de Facebookpagina en de Instagrampagina van de school.