Bij Natan maken ze even geen couture voor koninginnen, maar wel mondmaskers

Natan, het Belgische modehuis onder leiding van Edouard Vermeulen, laat in zijn naaiateliers nu ook mondmaskers maken. Die worden uitgedeeld in de ziekenhuizen in ons land.

Na grote spelers zoals Gucci en Balenciaga kondigt ook het Belgische modehuis Natan aan dat het volop bezig is met de productie van mondmaskers. In plaats van outfits te naaien voor koninginnen als Mathilde en Máxima worden er nu in de ateliers maskers gestikt.

Designer Edouard Vermeulen zal die maskers vervolgens verdelen over ziekenhuizen in Brussel, waar het modehuis is gevestigd, en Ieper, zijn geboorteplaats. De zwarte exemplaren zijn trouwens te herkennen aan het gouden logo van Natan, dat meldt onze royaltywatcher Wim Dehandschutter.

De "koninklijke" mondmaskers zijn te herkennen aan... het logo (zie "Natan" in gouden letters aan de zijkant). pic.twitter.com/A5g41q5VSj — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) March 23, 2020



