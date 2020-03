Nog vier scenario’s voor voetbal in lagere reeksen, deze week beslissing?

Voetbal Vlaanderen hakt wellicht nog deze week de knoop door over het al dan niet stopzetten van de competitie in de lagere reeksen. Dat heeft voorzitter Marc Van Craen gezegd. “Het is een heel moeilijke beslissing, maar we hopen uiterlijk vrijdag te landen, zodat we dan onze beslissing officieel kenbaar kunnen maken”, zei Van Craen maandag op ROB-tv.

Volgens de voorzitter liggen momenteel vier scenario’s op tafel. “In eerste instantie is dat een poging om de competitie volledig uit te spelen”, aldus Van Craen. “Scenario 2 is de competitie uitspelen, maar zonder eindronde en dan op basis van de rangschikking beslissen. Maar ik denk dat we allemaal wel voelen dat de evolutie der dingen maakt dat dat misschien wel schier onmogelijk gaat zijn. En dan zijn er scenario’s drie en vier, waarbij de competitie stopgezet wordt. Bij scenario drie wordt de rangschikking opgemaakt en worden de klimmers en dalers bepaald aan de hand van bepaalde criteria (lees: de huidige klassering), scenario vier tot slot is de competitie neutraliseren. Nogmaals, dit is een heel moeilijke beslissing en wij hopen op solidariteit en begrip van onze clubs.”

Voor een goed begrip: de beslissing van Voetbal Vlaanderen geldt niét voor het profvoetbal, maar wel voor de clubs uit de amateur-, provinciale en jeugdreeksen en de recreatieve bonden liefhebbersbond en KVV.