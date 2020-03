Sint-Truiden - De Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V) ondervindt het heel persoonlijk daar haar stad de zwaarste getroffen coronaregio van het land is. Haar partner bevindt zich sinds enkele dagen op de intensieve afdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis.

Hij is besmet door het virus en verkeert in kritieke maar stabiele toestand. “Hij is in kunstmatige coma gebracht en ligt aan de beademing. Elk dag krijg ik een briefing over zijn toestand die stabiel is”, aldus de burgemeester.