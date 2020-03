Papierophaling Kaulille en Reppel geschrapt

Bocholt - Normaal zou op zaterdag 4 april het oud papier worden opgehaald in de Bocholter deelgemeenten Reppel en Kaulille. Deze ophaling wordt echter geschrapt naar aanleiding van de corona-richtlijnen.

Schepen Leo Cardinaels: "In Reppel en Kaulille wordt het oud papier maandelijks op de eerste zaterdag van de maand opgehaald door respectievelijk de KSJ en harmonie St.-Jozef. De richtlijnen i.v.m. het Coronavirus verbieden echter dat verenigingen van huis tot huis gaan om dit te doen.Daarom heeft Limburg.net beslist dat de papierophaling van zaterdag 4 april niet mag doorgaan."Omdat er geen andere opties zijn, wordt aan iedereen in Reppel en Kaulille gevraagd om het papier ergens droog te stockeren. Hopelijk kan het dan meegenomen worden met de volgende ophaling in mei. Papier en karton neemt weliswaar veel plaats in, maar gelukkig bederft het niet en gaat het niet stinken. De ophaling in Bocholt en Lozen van dinsdag 7 april gaat gewoon door. We rekenen op ieders begrip.