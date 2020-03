Ook Janine Bischops, de actrice die 33 jaar getrouwd is geweest met Johny Voners, heeft het moeilijk na het overlijden van de acteur. Dat zegt zanger Hugo Sigal in Dag allemaal .

Bischops en Voners waren 33 jaar getrouwd, maar gingen in niet te beste omstandigheden uit elkaar. Sindsdien leefden ze in ruzie, en ook de vrienden voelden dat, zegt Hugo Sigal in Dag allemaal. “Johny ...