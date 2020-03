Vrouw & Maatschappij schenkt verzorgingsproducten aan Sint-Vincentius

Bilzen - Vrouw & Maatschappij Bilzen (CD&V) heeft op zaterdag 7 maart in de Pabilo 180 pakketjes met verzorgingsproducten overhandigd aan Sint-Vincentius Bilzen, naar aanleiding van internationale vrouwendag op 8 maart.

Het was een zeer warme avond. Dit is voor vrouwen die het financieel niet gemakkelijk hebben. Dit is mogelijk gemaakt door de vele helpende handen aan vrijwilligers die geholpen hebben met het vullen van de pakketjes en de vele apothekers, kappers, scholen etc.. waar mensen niet gebruikte producten konden doneren. "We zijn apetrots dat we dit konden realiseren. Speciale dank aan Lisbet Aerts onze voorzitster en aan Sint Vincentius voor de samenwerking", kklinkt het.