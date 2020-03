Verplicht binnenblijven door coronavirus zet topsporters aan tot waanzinnige ideeën

Wereldwijd zijn al meer dan 250.000 mensen besmet met het coronavirus. Om de uitbraak in te dammen gelden in bepaalde regio’s strenge quarantainemaatregelen. Sporters die enigszins fit willen blijven, moeten dus creatief uit de hoek komen.

Jesse Lingard (Man. United) postte een leuk filmpje op zijn Instagram waarin hij na een omhaal een prachtig doelpunt scoort met een rol wc-papier in… een wasmand. Ook Andri Ragettli, een Zwitsers freestyleskiër die is gespecialiseerd in de slopestyle en de big air, kwam origineel uit de hoek met een ‘stay at home parcours’. Voor elke like die hij op zijn video krijgt, schenkt hij 1 cent aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in de strijd tegen COVID-19.