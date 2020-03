Bilzen / Hasselt / Tongeren -

Twee mannen uit Tongeren zijn maandagnamiddag aan de kant gehaald in het centrum van Bilzen. De twee verklaarden dat ze onderweg waren naar Munsterbilzen om daar een appartement in aanbouw te bekijken. Omdat dit een niet-essentiële verplaatsing is, kregen ze een boete van 250 euro.