Corona schept mogelijkheden voor je carrièrepad

Hasselt - Bedrijven sturen hun medewerkers massaal naar huis, de economie valt nagenoeg stil. De impact is groot, ook voor mensen die momenteel op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Aanwervingen zijn geen prioriteit voor de bedrijven en solliciteren wordt door de maatregelen bemoeilijkt. Toch schept de crisis ook heel wat nieuwe mogelijkheden om je carrière een boost te geven.

In de bouwsector, voedingsindustrie en noodzakelijke retail is het business as usual. In heel wat andere sectoren wordt zoveel mogelijk ingezet op thuiswerk. De technische hulpmiddelen die hiervoor beschikbaar zijn, vinden ingang bij de grote massa. Niet alleen wordt de vertrouwde werkomgeving op de thuiscomputer gedupliceerd, ook voor overleg met collega’s, klanten en leveranciers opent zich voor velen een totaal nieuwe wereld.

Diverse ondernemingen bieden omwille van het coronavirus opleidingen en ondersteuning aan om vlot met deze technieken overweg te kunnen. Adviesbureau Shots of Ginger uit Hasselt wil zelfs gratis de online groepsgesprekken begeleiden om de efficiëntie niet af te remmen.

Quo vadis?

Ondanks de grote negatieve impact, bieden de maatregelen rond het coronavirus voor thuiswerkers én werkzoekenden ook heel wat opportuniteiten. Zo kan je in je thuisomgeving even afstand nemen van de dagelijkse situatie op kantoor, en eens rustig nadenken over je carrièrepad.

Waar wil je naartoe, welke doelstellingen en ambities nemen op professioneel vlak de bovenhand? Om je daarbij te helpen bieden heel wat bedrijven online loopbaanbegeleiding en coaching aan. Je kunt voor dit traject zelfs subsidies aanvragen in de vorm van loopbaancheques.

Try-out

Misschien ben je klaar om een totaal andere richting uit te gaan? Je kunt zelfs - waar het kan - al voorzichtig nieuwe horizonten verkennen als je een beroep uitoefent dat niet van thuis uit kan gedaan worden. Zo kan een kok misschien een handje toesteken in een industriële bakkerij of kan een poetsvrouw zich nuttig maken in de zorgsector. Wie weet: verandering van spijs doet eten!

