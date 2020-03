Parkings aan Bocholter wandelgebieden afgesloten

Bocholt - Afgelopen weekend moesten we vaststellen dat de parkings aan de Bocholter wandelgebieden bomvol auto's stonden. Daarom werden de parkings aan deze natuurgebieden op mandag 23 maart preventief gesloten.

Wandelen is inderdaad gezond en men raadt aan om het zo vaak mogelijk te doen, zeker in deze coronatijden waarin we vaak binnenshuis moeten zitten. Maar... dan moet wel je van thuis uit te voet of met de fiets vertrekken. Je mag niet met de auto naar een wandelgebied rijden: dat is geen essentiële verplaatsing en men kan er de social distancing-maatregelen op de parkings niet garanderen.

Afgelopen weekend stonden de parkings aan de wandelgebieden in Bocholt vol auto's. Daarom besliste burgemeester Stijn Van Baelen in overleg met de Bocholter crisiscel om de parkings aan de belangrijkste wandelgebieden preventief te sluiten. Dit geldt voor (bosleerpad) Lozerheide, het Smeetshof, de Voorste Luysmolen, maar ook voor de Finse piste. Wandelen en joggen zijn toegelaten, maar enkel in gezinsverband of met één vriend of vriendin en niet in groep.