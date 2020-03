Fans van ‘Thuis’ en ‘Familie’ zullen waarschijnlijk lang op hun honger blijven zitten

De vrees is dat de maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan nog langer zullen duren dan 5 april. En dan komen ook de opnames van nieuwe afleveringen van tv-soaps Thuis en Familie in het gedrang. Er zijn veel vragen en weinig antwoorden. “Volgens mij stopt het seizoen op 17 april”, zegt Kurt Rogiers in Dag allemaal.