In Frankrijk is woensdag voor twee maanden een “sanitaire noodtoestand” van kracht gegaan. Daardoor zijn enkele maatregelen mogelijk die de bewegingsvrijheid van de Fransen nog beperken.

Het Franse parlement had zondag de tekst rond de noodtoestand goedgekeurd, die dinsdag in het staatsblad is gepubliceerd.

Het parlement baseerde zich op de noodtoestand die werd aangekondigd na de aanslagen ...