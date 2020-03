Chocolade, marsepein en koekjes voor kritieke diensten Jessa Ziekenhuis

Hasselt - In deze moeilijke tijden zijn het voornamelijk de mensen in de zorgsector die dag en nacht fysiek en emotioneel hard werken om mensenlevens te redden. Hotelschool Hasselt wou deze mensen daarom een hart onder de riem steken. Zij schonken een grote hoeveelheid chocolade, marsepein en koekjes aan het personeel van de kritieke diensten en de apotheek in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, zodat de medewerkers zien dat hun inzet enorm geapprecieerd wordt. Die extra energie was meer dan welkom!