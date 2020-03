Slechte tijden voor drugsdealers: criminaliteit zakt met zo’n 30 procent door corona

Door de strenge coronamaat­regelen is de criminaliteit fors gedaald in ons land. Dat blijkt uit een rondvraag bij verschillende lokale politiekorpsen en wordt bevestigd door Nicholas Paelinck, de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, die alle politiekorpsen in ons land overkoepelt, schrijft de Tijd dinsdag.