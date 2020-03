Seppe, de 6-jarige jongen uit Heppen (Leopoldsburg), is overleden. Dat heeft zijn mama via een bericht op Facebook bekendgemaakt. De jongen vocht al meer dan twee jaar tegen kanker.

In januari van vorig jaar raakte bekend dat een dure immuuntherapie mogelijk zijn leven kon redden. Daarop ontstonden er spontane solidariteitsacties in de gemeente. Zo was er de lokale bakkerij Guy die ...