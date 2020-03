Door een maagontsteking in de UAE Tour staat er in 2020 nog maar één koersdag op de teller van Laurens De Plus (24). Zijn kopmannen Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk moeten het zelfs met nog minder stellen. Niet ideaal in functie van de Tour, maar bij Jumbo-Visma is er geen vuiltje aan de lucht.