Hasselt -

Hasselaar Ronny Verdoodt woont al jaren in Shenzen, in China. Hij leidt er de vrijwilligersorganisatie Hart Voor China. De Hasselaar zit al enkele weken in quarantaine met zijn gezin. De tijd doodt hij door fundraisers op te richten, het geld gaat naar mondmaskers en handschoenen die hij doneert aan de ziekenhuizen.