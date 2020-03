Matisse is 10 jaar en omdat zijn mama in het ziekenhuis werkt, grijpt de hele coronavirus hem sterk aan. Het gedichtje dat hij schreef voor alle verpleegkundigen gaat nu viraal.

“Matisse was heel erg onder de indruk van de beelden in het nieuws over Italië,” zegt mama Kelly Lenaerts uit Neeroeteren. “Dat komt natuurlijk ook omdat ik in het Hasseltse Jessa-ziekenhuis werk als ...