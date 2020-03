Ex-algemeen directeur: “Internationaal Olympisch Comité heeft kans gemist om empathie te tonen”

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat zondag voor het eerst gewag maakte van een mogelijk uitstel van de Spelen in Tokio wegens de coronacrisis, “heeft een kans gemist om empathie te tonen”. Dat zegt Urs Lacotte, voormalig algemeen directeur van het IOC.

“De communicatie is te defensief en technisch, ze staat niet dicht genoeg bij de mensen in deze moeilijke dagen”, verklaart de Zwitser aan het persagentschap AFP. Onder het voorzitterschap van Jacques Rogge was Lacotte algemeen directeur van het IOC van 2003 tot 2011.

Ondanks heel wat oproepen tot uitstel van sporters en nationale olympische comités wachtte het IOC tot zondag om het voor het eerst te hebben over een eventueel uitstel van de Spelen, voorzien van 24 juli tot 9 augustus. Ten laatste binnen vier weken wil het IOC de knoop doorhakken.

Het was Jacques Rogge die in 2003 bij het IOC besliste een financiële reserve van ongeveer 350 miljoen dollar aan te leggen voor een eventuele annulering van de Spelen, zo brengt Lacotte in herinnering. Rogge, zelf arts, had het toen over een pandemie als één van de risico’s.

Lacotte hoopt dat de sportwereld uit deze mondiale crisis de nodige lessen trekt. “De competitiesport moet zich realiseren dat de luchtbel van onophoudelijke groei waarin ze zich bevindt, met een propvolle kalender, ontploft is. Dit is het moment waarop de sport zich moet afvragen of de ingeslagen richting nog de goede is.”