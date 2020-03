UEFA stelt finales Champions League en Europa League uit

De finales van de Champions League (30 mei in Istanboel), Europa League (27 mei in Gdansk) en Champions League voor vrouwenteams (24 mei in Wenen) zullen wegens de coronacrisis niet op die data plaatsvinden. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA maandag bevestigd. De UEFA heeft nog geen nieuwe wedstrijddagen vastgelegd.

Met de hulp van EK 2021

De UEFA laat weten dat een werkgroep, die voorgezeten wordt door voorzitter Aleksander Ceferin en waar de stakeholders van het Europese voetbal in zetelen, de beschikbare periode zal analyseren. De werkgroep is al van start gegaan en de UEFA belooft snel meer informatie.

De wedstrijden in de Europese competities liggen momenteel stil wegen de coronacrisis. De Champions League en Europa League zijn opgeschort te midden van de ontmoetingen in de achtste finales. Wanneer de wedstrijden weer kunnen hervatten is voorlopig onduidelijk, net als hoe de UEFA voor de Europese bekertoernooien de weg naar de finale ziet. Het uitstel van het EK naar 2021 geeft deze lente wel meer ademruimte om duels in te plannen.