Take away service in de bibliotheek

Lanaken - Een goed boek lezen of aan je kinderen voorlezen kan de zinnen verzetten tijdens deze moeilijke periode. Daarom start de bibliotheek met een take away service. We leggen je uit hoe je boeken kan uitlenen.

1. Controleer of de boeken die jij wil uitlenen aanwezig zijn in de bib op www.lanaken.be/bibliotheek

2. Reserveer door te mailen naar bibliotheek@lanaken.be

3. Noteer de titel en auteur van de boeken die je wenst. Opgelet: max. 20 stuks

4. Vermeld je naam, telefoonnummer en adres

5. Na je aanvraag ontvang je een mailtje terug met daarin de dag en uur dat je je bestelling kan ophalen

6. Kom op het vermelde moment en neem een draagtas mee. De bestelling zal klaarstaan op een tafel in de bib zodat je met geen medewerker in contact komt.

Boeken inleveren? Inleveren kan alleen via het inleverluik.

Enkel leden die in België wonen, kunnen gebruikmaken van de take away service.

Veel leesplezier!