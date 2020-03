Stad bundelt afhaalzaken en webshops van Beringse handelaars op website

Beringen - De stad Beringen lanceert op haar website een pagina om de lokale middenstand en horeca te steunen in deze coronacrisis. De website moedigt mensen aan om lokaal online te shoppen, geeft een overzicht van de Beringse handelaars die aan huis leveren en de afhaalzaken. “Een duidelijk overzicht helpt zowel de inwoners als onze Beringse handelaars. We moeten hier samen door!” laat schepen van ondernemen en lokale economie Werner Janssen weten.

De coronacrisis en de noodzakelijke draconische maatregelen hakken er stevig in bij handelaars en horeca. Iedereen ziet de ernst van de situatie in en de regels worden goed nageleefd. “Lokale handel heeft nood aan creatieve oplossingen die de veiligheid van de bewoners niet in gevaar brengt”, zegt schepen Janssen.

Op de webpagina www.beringen.be/handelszaken is er heel wat informatie gebundeld. Zo is er een overzicht te vinden van alle horecazaken die afhaaldiensten aanbieden. “Je kan er ook terecht voor handelszaken met een webshop en lokale handelaars die bereid zijn om aan huis te leveren”, klinkt het. Handelaars die opgenomen willen worden in dit overzicht, kunnen dit door een eenvoudig document online in te vullen. Dit document staat ook op dezelfde webpagina.

“Uiteraard is de volksgezondheid op dit moment prioriteit nummer één. Maar we zijn helaas voor een langere periode van strenge restricties vertrokken en het is in het belang van alle Beringenaren om onze handel en horeca niet te laten doodbloeden”, benadrukt schepen Werner Janssen.

www.beringen.be/handelszaken