De Tongerse rechter veroordeelde een Genkenaar maandag tot een werkstraf van 150 uren en een geldboete van 800 euro omdat hij zijn ex probeerde te wurgen. De man was volgens het slachtoffer ziekelijk jaloers.

Na een relatie van tien jaar stapte het koppel in 2016 in het huwelijksbootje. Niet veel later begonnen de ruzies, waarbij de vrouw steeds hardhandiger werd aangepakt. Vooral de extreme jaloezie van de ...