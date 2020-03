Jeugddienst Riemst streamt voorleeshalfuurtje live in de woonkamer

Riemst - Nu de kinderen niet meer naar de bib kunnen gaan voor het voorleeshalfuurtje, ging de jeugddienst van Riemst op maandag 23 maart om 16 uur live. In plaats van een verhaaltje in de bib, werd het nu dus een verhaaltje in de woonkamer.

Om het voor iedereen plezieriger te maken, werd er een voorleeshalfuurtje ingelast. Bernice, de jeugdwerker van Riemst, vertelde het verhaaltje Dankjewel alsjeblieft, een heel mooi verhaal over Nina, een meisje van zes jaar oud. Ze heeft lange vlechten en is niet zo groot en niet zo sterk. Maar ze is in ieder geval net iets te brutaal. Op een dag ontdekt ze in de holte van de boom in de tuin een wonderlijke wereld: een circuswereld van goede manieren. Nina wordt hartelijk verwelkomd door de circusdirecteur Dankjewelalsjeblieft. Op een sluwe manier laat hij Nina zien hoe handig toverwoordjes zoals alsjeblieft en dank je wel zijn.

Heel wat kinderen hebben van het voorleeshlafuurtje genoten en waren dan achteraf ook heel dankbaar, zo bleek achteraf uit de positieve reacties op Facebook.

Volgende week maandag om 14 uur wordt dit leuke initiatief herhaald en zal het verhaaltje Vos maakt vriendjes voorgelezen worden. Ga dus zeker een kijkje nemen op de Facebookpagina van de Jeugddienst Riemst.