Lommelse burgemeester Bob Nijs roept gezonde werknemers op om zeker te gaan werken

Burgemeester Bob Nijs (CD&V) roept gezonde werknemers op om zeker te gaan werken. Hij merkt dat lokale bedrijven geconfronteerd worden met werknemers die thuis blijven uit angst. “Een begrijpelijke reactie, maar wie kan moet zijn verantwoordelijkheid nemen om de werkgelegenheid in de toekomst niet in gevaar te brengen”

“Ik begrijp de ongerustheid bij de werknemers, maar ik krijg ook heel wat ongeruste zaakvoerders aan de lijn. Die zijn niet alleen bezorgd over hun bedrijf, maar ook over de werkgelegenheid in de toekomst ...