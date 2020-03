Duits Olympisch Comité vraagt om Spelen met een jaar uit te stellen

Het Duits Olympisch Comité (DOSB) had een duidelijker standpunt verwacht van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in de discussie over het al dan niet uitstellen van de Olympische Spelen in Tokio. Dat heeft DOSB-voorzitter Alfons Hörmann maandag verklaard aan het Duitse persagentschap dpa. Het DOSB vraagt de Spelen met een jaar uit te stellen.

Zondag liet het Internationaal Olympisch Comité voor het eerst weten dat uitstel van de Spelen, voorzien van 24 juli tot 9 augustus, op tafel ligt gezien de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Ten laatste binnen vier weken wil het IOC de knoop doorhakken. “Wij hadden echter een duidelijke uitspraak gewenst, namelijk dat de Spelen definitief niet op de voorziene data kunnen doorgaan. Dan zou er nu over alternatieven overlegd kunnen worden”, zegt Hörmann.

De atleten kunnen door de coronacrisis nauwelijks trainen en zijn in het ongewisse over de olympische kwalificatieprocedures. “Ook op dit vlak zou het een enorm waardevol signaal geweest zijn de geplande termijn op basis van de huidige situatie in de wereld op te geven”, aldus Hörmann.

Aangezien volgens verschillende experten ook de herfst geen zeker alternatief biedt vanwege de pandemie, “verkiezen we de Spelen minstens uit te stellen tot volgend jaar”, stelt Hörmann. Bij het zoeken naar een oplossing verwacht het DOSB dat de topsportorganisaties van de deelnemende landen betrokken worden.