Camy wordt 100 in volle coronacrisis, maar krijgt toch een feestje

As - Camy Dohmen werd op 23 maart 100 jaar. Zij woont in woonzorgcentrum Pallieter in As. Omdat er door het coronavirus geen feestje met de familie kon plaatsvinden, hebben het personeel en de bewoners haar extra verwend.

Ze startte de dag met ballonnen op haar kamer, aan haar rolstoel en in de leefruimte. Er stonden ook maar liefst 28 kaartjes voor haar klaar. In de voormiddag werden haar haren heerlijk in de krul gedaan zodat ze klaar was voor het grote feest.

Samen met muziek en zang van de bewoners kon er genoten worden van een grote taart voor heel het woonzorgcentrum. Ook werd er een boeket bloemen afgegeven door de directie en een mooi gedicht voorgelezen.

"Volgens Camy is deze verjaardag al jaren geleden voorspeld want als jong meisje hebben ze haar verteld dat ze met zo een goed hart zeker 100 jaar zal worden", aldus het personeel..