Alkense Erfgoedraad zoekt verhalen en materialen rond WO II

Alken - Vorig jaar werd in mei het nieuwe monument aan het Sint-Jorishoekje plechtig geopend Op 24 april 1994 stortte er op deze plaats een Lancaster neer. De zeven bemanningsleden kwamen hierbij om het leven. Op dit ogenblik duikt de Alkense Erfgoedraad dieper in de geschiedenis en werkt ze verder aan de voorbereiding van een tentoonstelling rond 75 jaar einde WO II.

De Alkense Erfgoedraad is nog op zoek naar verhalen en materialen die verband houden met WO II. "Indien de oudste Alkenaren ons nog over de oorlogstijd kunnen vertellen, dan worden die verhalen bewaard bij de geschiedenis van Alken", klinkt het. "Indien er iemand nog materialen heeft van die tijd, vragen wij om deze zeker niet weg te gooien, maar te schenken aan het museum. Wij denken hier aan gasmaskers, wapens of stukken ervan, uniformen van soldaten, enzovoort. Ook foto’s en krantenberichten van die tijd zijn welkom. Misschien zijn die herinneringen nog op de zolders te vinden. Wat jullie zelf willen bewaren, zouden we graag willen fotograferen of inscannen, zodat we een ruime collectie kunnen tentoonstellen."

Wie kan helpen, neem contact op met de Dienst Vrije Tijd, Alken 011/59.99.70 of met de voorzitter Jos Boiten, jos.boiten@telenet.be