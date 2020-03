Lanaken / Riemst / Maasmechelen / Bocholt -

Maandag was het rustiger aan de grensovergangen met Nederland. Al werden in Vroenhoven en Smeermaas aan beide kanten van de grens nog 10 à 15 procent van de bestuurders teruggestuurd. In Veldwezelt stond er geen politie en waagden enkelingen hun kans.