Stadsbestuur bezorgt nieuwe infobrief aan de inwoners

Peer - De stad Peer heeft een nieuwe brief met info over de coronamaatregelen opgesteld. Medewerkers van het stadsbestuur startten maandagnamiddag met de bedeling in heel Peer. Ook worden er buurthulpkaartjes verspreid.

Omdat niet alle inwoners via de website of de sociale media bereikt worden, voorziet de Stad Peer opnieuw een communicatie op papier. In de brief worden de belangrijkste maatregelen nog eens op een rijtje gezet.

Samen met de brief bezorgen de medewerkers van Stad Peer ook een aantal buurthulpkaartjes. Via deze kaartjes kunnen bewoners aan hun buren duidelijk maken ze willen helpen bij het doen van boodschappen of naar de apotheker gaan. Je kan ook laten weten dat je beschikbaar bent voor een telefonische babbel of wil helpen bij het verzorgen van huisdieren.