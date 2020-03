Vier nieuwe coronadoden in Limburg brengen totaal op vijftien overlijdens

Hasselt - In Limburg is het aantal coronadoden opgelopen van elf naar vijftien. Ook in het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden is opnieuw een coronapatiënt gestorven, wat het totale aantal coronadoden in het Truiense ziekenhuis al op zes brengt.

Op één dag is het aantal coronadoden in Limburg met vier toegenomen. Dat is de grootste stijging tot nog toe. De balans van het aantal overlijdens in Limburg staat nu al op vijftien. In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden stierf vandaag opnieuw een coronapatiënt, al het zesde dodelijk coronaslachtoffer in het Truiense ziekenhuis. Ook in Jessa in Hasselt overleed vandaag een patiënt met een coronabesmetting, waarmee het totaal aantal overlijdens in het Hasseltse ziekenhuis op vier komt. Ook in het ZOL in Genk overleed opnieuw een coronapatiënt, de tweede coronadode in het Genkse ziekenhuis. Het Mariaziekenhuis in Pelt - dat voorlopig gespaard bleef van coronadoden - heeft voor het eerst te maken met het overlijden van een coronapatiënt. Van de zeven Limburgse ziekenhuizen is enkel het az Vesalius Ziekenhuis in Tongeren nog niet geconfronteerd met een overleden coronapatiënt.

Laagste stijging

Uit de nieuwste cijfers van Sciensano blijkt dat ruim 500 Limburgers met zekerheid een coronabesmetting hebben opgelopen. Het werkelijke aantal ligt nog een stuk hoger omdat mensen met lichte symptomen al een tijdje niet meer getest worden. Van die ruim 500 besmette Limburgers verblijven er momenteel 177 in het ziekenhuis, van wie er 38 op de intensieve zorgen liggen. Zondag was er nog sprake van 165 patiënten in het ziekenhuis, van wie 33 op intensieve. Het aantal besmette coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen nam op één dag dus toe met twaalf, dat is de laagste stijging in Limburg sinds begin vorige week, wat positief is. Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt vangt nog altijd het meeste coronapatiënten op: 53 in totaal, van wie 15 op intensieve. Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden telt 37 coronapatiënten (10 op intensieve), in het ZOL gaat het om 24 patiënten (4 op intensieve), het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder heeft 22 patiënten (5 op intensieve), in het Mariaziekenhuis in Pelt liggen 16 patiënten (1 op intensieve) en in het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik verblijven 15 patiënten (1 op intensieve). Het az Vesalius Ziekenhuis in Tongeren blijft voorlopig het meest gespaard in Limburg en telt in totaal tien coronapatiënten, van wie twee op intensieve.

