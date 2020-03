Democraten schieten herstelplan voor corona af: “Zelfs nu enkel politiek geruzie”

De Democraten hebben het herstelplan van 1 biljoen dollar van de Republikeinen in de strijd tegen corona afgeschoten. Het is te veel gericht op grote bedrijven, klinkt het, terwijl het volgens hen de ziekenhuizen en kleine bedrijfjes zijn die steun nodig hebben. “Zelfs in tijden van corona blijft partijpolitiek de bovenhand halen”, zegt Amerikakenner Herman Matthijs (VUB).