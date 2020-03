Van Gucci tot Balenciaga: bekende modehuizen maken massaal mondmaskers

Luxegroep Kering, dat eigenaar is van onder andere Gucci, Balenciaga en Saint Laurent, heeft aangekondigd dat het zijn modehuizen zal inzetten om mondmaskers te maken. Ook de Amerikaanse ontwerper Christian Siriano heeft zijn naaiteam aan het werk gezet.

In de aanpak van de coronacrisis schakelt ook de modewereld een versnelling hoger. Nadat heel wat modehuizen en ontwerpers al geld hebben gedoneerd in de strijd tegen het virus, hebben ze nu ook het eigen personeel aan het werk gezet. Zo maakte luxegroep Kering zondag bekend dat de Franse naaiateliers van Balenciaga en Saint Laurent overschakelen op het maken van mondmaskers voor de medische sector.

Beide merken zullen die maskers leveren aan de Franse ziekenhuizen eenmaal ze van de overheid de toestemming daarvoor hebben gekregen. In afwachting daarvan heeft Kering alvast drie miljoen maskers vanuit China besteld. Gucci, het grootste merk uit de portefeuille van de luxegroep, wacht dan weer op de toestemming van de Italiaanse gezondheidsdienst om met de productie van een miljoen mondmaskers en 55.000 beschermende overalls te beginnen.

En nu de coronacrisis ook de VS heeft bereikt, springen ook Amerikaanse ontwerpers in de bres. Een van hen is Christian Siriano. “Ik heb een volledig naaiatelier dat momenteel thuis zit en kan helpen bij het maken van mondmaskers”, schreef hij op Twitter. Hij heeft ondertussen ook al een foto gedeeld van de prototypes die hij heeft gemaakt. Andrew Cuomo, de gouverneur van New York, was in elk geval blij met zijn hulp.