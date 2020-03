Hasselt -

Een motorrijder is maandagnamiddag gewond geraakt bij een zware klap in de Banneuxwijk. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Kiewitstraat en de Frans Tittelmansstraat. Het ging fout bij een inhaalmanoeuvre. De mugarts kwam ter plaatse om de motorrijder ter plaatse te verzorgen. Later werd hij naar het ziekenhuis gebracht.