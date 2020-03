Belgische atletiekbond gelast alle competities af tot en met 10 mei, ook Limburgse wedstrijden delen in de klappen

De Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB) heeft beslist om alle competities af te gelasten tot en met 10 mei. Vanaf 11 mei hoopt de KBAB de competitie te hervatten voor zover de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus dit toelaten, zo klinkt het maandag. Daarmee sneuvelt ook de Tungri Run die normaal op 1 mei zou plaatsvinden in Tongeren.

“De afgelaste wedstrijden worden niet herpland”, zo staat te lezen in het persbericht. “De KBAB houdt het herplannen van geannuleerde Belgische kampioenschappen in beraad.” Onder meer het BK Universitairen (1 mei in Jambes), het BK 10.000m en het BK 3.000m steeple voor vrouwen (1 mei in Eigenbrakel) kunnen niet zoals gepland doorgaan.

Eerder waren alle atletiekevenementen in België al tot en met het weekend van 4-5 april verboden.