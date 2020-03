Directeur Michelingids heeft motiverende boodschap: “Gastronomie komt terug”

Het zijn gitzwarte dagen voor de horecasector in heel wat Europese landen als het gevolg van de coronacrisis. Gwendal Poullennec, de internationale directeur van de Michelingids, wil de chefs daarom via Instagram een hart onder de riem steken. “Ik ben ervan overtuigd dat jullie deze storm zullen overleven”, zegt hij.

Alle restaurants in onder meer Frankrijk, België en Italië moesten de afgelopen dagen de deuren sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor heel wat chefs wordt het dan ook bang afwachten of hun zaak de crisis zal overleven. Gwendal Poullennec is zich maar al te bewust van de problemen waar zijn sector meer wordt geconfronteerd en kroop daarom in zijn pen vanuit een geïmproviseerd kantoor.

“Vanwege het hele team van de Michelingids wil ik mijn diepste sympathie betuigen aan de families en geliefden van de slachtoffers en mijn respect betuigen aan zij die dagelijks strijden tegen deze pandemie”, steekt hij van wal. “Restaurants draaien rond delen, maar nu - en voor onbepaalde tijd - zal het niet mogelijk zijn om het talent van vele chef-koks en hun teams te bewonderen.”

Levenslange droom

“De levenslange droom van heel wat chefs wordt momenteel danig op de proef gesteld en ik wil hen dan ook duidelijk maken dat ze in deze moeilijke tijden op mijn steun kunnen rekenen. Ik hoop met hen mee dat alles snel voorbij zal zijn. Wij zullen er daarna als team achter de Michelingids alles aan doen om de gastronomen weer de weg naar jullie zaken te wijzen”, klinkt het nog.

“Niet alleen zullen onze inspecteurs jullie eerste klanten zijn, maar ik zal ook met alles wat ik heb vechten om de gastronomie te verdedigen. De gemeenschap van chefs is een van de meest dynamische en hechte ter wereld en ik ben ervan overtuigd dat ze deze storm samen zullen doorstaan.”