BOIC blijft positief over Olympische Spelen: “Te vroeg om er niet meer in te geloven”

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) heeft er nog steeds vertrouwen in dat de Olympische Spelen (24 juli - 9 augustus) en de Paralympische Spelen (25 augustus - 6 september) komende zomer in de Japanse hoofdstad Tokio kunnen doorgaan, ondanks de pandemie van het coronavirus. “Voor ons is het te vroeg om er niet meer in te geloven”, verklaarde woordvoerder Luc Rampaer maandag aan persagentschap Belga.