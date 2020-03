Brandweer steunt personeel AZ Vesalius met loeiende sirenes en groot applaus

Tongeren - Zaterdag 21 maart kwam de brandweer Tongeren het personeel van AZ Vesalius bedanken en een hart onder de riem steken. Dit met loeiende sirenes en luid applaus. Om 14 uur stopte een tiental wagens en een ambulance van de brandweer aan de ingang van de Spoedafdeling van het AZ Vesalius Tongeren. Nadat brandweermannen gehoor gegeven hadden aan de oproep van korporaal Jürgen Carolus om al het personeel van het ziekenhuis te bedanken.

Daarna reed de colonne naar de hoofdingang van het ziekenhuis waar de brandweermannen een cirkel vormden en applaudisseerden voor het harde werk van de zorgverleners.

De brandweer had via sociale media gezien dat meerdere corpsen dit deden als steun voor de ziekenhuizen, en werd er via Watts app een oproep gedaan om dit ook te doen voor het ziekenhuis in Tongeren om op deze manier de zorgverstrekkers te bedanken en een hart onder de riem steken in deze coronacrisis.