Lommels politicus Kris Verduyckt organiseert online 'Quarantaine Quiz'

Lommel -

Lommelaar Kris Verduyckt (sp.a) is niet alleen parlementslid en gemeenteraadslid, maar maakt jaarlijks ook de in de ruime regio bekende Klapkwis. Nu iedereen in zijn kot moet blijven zocht hij een manier om mensen online te entertainen met een quiz waaraan iedereen dinsdag met een computer in de buurt kan deelnemen.