Limburg blijft zwaarst getroffen provincie, nu ook eerste coronadode in Mariaziekenhuis in Pelt

Hasselt - Limburg blijft de zwaarst getroffen provincie in de coronacrisis. Volgens de nieuwste cijfers van Sciensano is er in Limburg sprake van ruim 500 bevestigde besmettingen, wat wil zeggen dat ruim 60 op 100.000 Limburgers met het coronavirus besmet raakten. In het Mariaziekenhuis in Pelt is een eerste patiënt met corona overleden.

Sciensano, het federale onderzoekscentrum van Volksgezondheid, kwam deze voormiddag met nieuwe cijfers over de coronacrisis naar buiten. Op dit moment is er in ons land sprake van 3.743 bevestigde besmettingen, dat zijn er 342 meer dan zondag. In de Belgische ziekenhuizen verblijven er nu in totaal 1.643 patiënten met een coronabesmetting. Van die patiënten liggen er 322 op intensieve zorgen, dat zijn er 32 meer dan zondag. Van de 322 patiënten liggen er 239 aan een beademingstoestel, 39 meer dan de dag voordien. De afgelopen 24 uur stierven er in ons land opnieuw 13 mensen aan het coronavirus, wat het totale aantal doden op 88 brengt. Toch is er ook positief nieuws. “Voor het eerst zien we in ons land een voorzichtige daling van het aantal bevestigde besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames”, zegt Steven Van Gucht van Sciensano. Zo steeg het aantal bevestigde besmettingen met 342, terwijl er zondag 586 extra besmette personen waren. De stijging van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt vandaag 290, terwijl er dat zondag nog 335 waren. “Dit is bemoedigend, maar we moeten voorzichtig zijn”, zegt Van Gucht. “De komende weken zullen zeker nog zwaar zijn. Maar we hebben het virus bij zijn nekvel en we mogen zeker niet loslaten.”

Ruim 500 besmettingen

Volgens de nieuwste cijfers van Sciensano blijkt ook dat Limburg nog altijd de zwaarst getroffen provincie is. Het aantal bevestigde besmettingen in Limburg is opgelopen tot ruim 500 (Sciensano geeft vandaag geen absolute cijfers per provincie, red.), terwijl er dat gisteren 478 waren. Van zaterdag op zondag steeg het aantal bevestigde gevallen in Limburg met bijna honderd - van 380 naar 478. Ook in Limburg is er dus sprake van een daling van het aantal bevestigde besmettingen, wat positief nieuws is. Met ruim 500 bevestigde besmettingen in Limburg, betekent het wel dat ook de incidentie (aantal besmettingen per inwonersaantal) in onze provincie opnieuw is toegenomen. Zo zijn in Limburg ruim 60 op 100.000 inwoners besmet met het coronavirus, gisteren waren er dat nog 55 op 100.000, zaterdag 44 op 100.000. De tweede zwaarst getroffen provincie in ons land is momenteel Vlaams-Brabant met meer dan 50 op 100.000 besmette personen, gevolgd door Waals-Brabant en Henegouwen, met elk ruim 40 op 100.000 besmette personen.

Eerste coronadode in Mariaziekenhuis in Pelt

In het Mariaziekenhuis in Pelt is een eerste patiënt met een coronabesmetting overleden. De patiënt stierf gisteravond. In het Mariaziekenhuis liggen momenteel 16 patiënten die besmet zijn met het coronavirus, één van hen verblijft op intensieve.

bekijk ook

Nationaal crisiscentrum: 13 nieuwe doden en 32 patiënten erbij op intensieve zorg: “Voor het eerst lichte daling”.

Video: Nationaal crisiscentrum

UITGELEGD. Daarom blijf je beter “in uw kot”: zo snel verspreidt het coronavirus zich.