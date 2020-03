Jimmy Choo gaat naast schoenen nu ook make-up verkopen

Het bekende schoenenmerk Jimmy Choo heeft een make-upcollectie uitgebracht. Het stapt daarmee in de voetsporen van onder meer concurrent Christian Louboutin.

Steeds meer modemerken en sterren lanceren hun eigen make-upcollecties en de laatste in de rij is Jimmy Choo. De lijn, die de naam Seduction Collection meekreeg, bestaat voorlopig uit tien verschillende tinten lippenstift, acht kleurtjes nagellak en zes parfums. Prijzen starten vanaf 37 euro.

Het Britse merk Jimmy Choo is vooral bekend voor zijn dure schoenen en modeaccessoires. Het verwierf onder meer bekendheid dankzij het feit dat het een van de favoriete labels was van Carrie Bradshaw uit ‘Sex and the city’.